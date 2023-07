Kwaśniewski udzielał wywiadu. Nagle z jego ust padły słowa: "wyrywni erotycznie". Kryje się za tym relacja z żoną Jolantą

Aleksander Kwaśniewski o relacjach w małżeństwie. Ujawnił, co jest najważniejsze w związku

Aleksander Kwaśniewski wziął ślub z Jolantą Kwaśniewską w 1979 roku. Poznali się jako bardzo młodzi ludzie, jeszcze w czasach studenckich. W najnowszym wywiadzie, który można przeczytać na weekend.gazeta.pl, Kwaśniewski został zapytany o to, co znaczy "dobrze się ożenić". Były prezydent wyjaśnił, co to znaczy i przy okazji zdradził sekret udanego związku oraz recepturę na zgodne pożycie małżeńskie: - Trafić na osobę, z którą można żyć długo, pokonywać wspólnie przeszkody, a kiedy już nie jesteśmy ani tacy młodzi, ani tacy piękni, ani tacy wyrywni erotycznie, to można powiedzieć, że mam przy sobie najbliższego przyjaciela. A żona może to samo powiedzieć o mnie. Zawsze możemy na siebie liczyć. Na dobre i na złe. Gdyby coś się gorszego działo, gdyby pojawiła się choroba, to staniemy za sobą murem. Poczucie bezpieczeństwa i solidności jest niezwykle ważne - wyjaśnił Kwaśniewski.

Kwaśniewski radzi: warto brać ślub pod koniec studiów

Były prezydent podzielił się też jedną z ważnych życiowych rad, dotyczących właśnie małżeństwa i partnerstwa. Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego najlepiej wiązać się w pary właśnie w okresie studiów. Polityk radzi, by tego nie odkładać i nie odwlekać. Taka rada może zaskakiwać szczególnie obecnie, gdy wiele osób przekłada wchodzenie w trały związek czy w małżeństwo. Jednak Kwaśniewski widzi we wczesnym związaniu się duże plusy: - Kolejna rada, jaką bym dał: szukaj partnera. A jeśli znajdziesz, to nie ma co tego przekładać. We właściwym momencie warto się związać. Małżeństwa zawierane pod koniec studiów lub tuż po się hartują i stają mocne, bo ludzie muszą wiele rzeczy wspólnie przetrwać, a w tym okresie życia w ludziach jest dużo energii i otwartości, a mniej egoizmu - przyznał.

Czytaj: Kwaśniewski przyparty do muru przez Jaconia. Poszło o Olę Kwaśniewską i brak dzieci. Atmosfera się zwarzyła. Totalna afera!