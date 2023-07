- Rozmawiamy o tym, ja ją wspieram i rozumiem jej postawę, choć też nie ukrywam, że byłbym szczęśliwy np. gdybym wnuki miał..

- O rany! Ale pan powiedział teraz. No... - zdenerwował się na swego rozmówcę Jacoń.

- No powiedziałem prawdę... - odparł Kwaśniewski.

- No to trudny temat... Wie pan, ja się zastawiam, nie wiem czy tego dotykać, ale ten ostatni wywiad Oli jest o niemacierzyństwie i prawie do niemacierzyństwa, czyli jest o tym, że wszyscy wkoło pytają o to: "a dlaczego nie, a kiedy będą dzieci?", i teraz pan tu siada i mówi: "No, wnuki to bym chciał"

- No, ale to moja postawa, i ja w pełni rozumiem, to co ona mówi i jej argumentację także rozumiem...

- No nie wiem, czy pan rozumie... Bo ona właśnie nie chce słyszeć takich teksów...- oburzał się Jacoń.

- Ona nie chce słyszeć, dlatego już o tym nie rozmawiamy, ale teraz rozmawiam z panem... - chciał wyjaśnić Kwaśniewski, ale Jacoń mu przerwał:

- Kurczę... Źle to pan powiedział, źle... naprawdę źle..

- Źle? No to przepraszam wszystkich, a moją córkę w szczególności - zakończył wymianę zdań Aleksander Kwaśniewski