Marianna Schreiber ma coś na zębach. Musi to niezwłocznie usunąć?!

Marianna Schreiber już rok temu była w wojsku, odbyła dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Taka służba trwa 28 dni, a teraz przyszedł czas na kolejne wojskowe wyzwanie. Schreiber za kilka dni wybiera się na trwające 8 dni szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest czytamy na stronie Terytorialsów jest to: - Szkolenie wyrównawcze skierowane do rezerwistów. Jest ono odpowiednikiem szkolenia podstawowego dla ochotników, lecz w założeniu przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w WOT. Realizowane jest w trybie ciągłym, obejmującym 8 dni szkolenia lub trybie weekendowym, obejmującym cztery 2-dniowe szkolenia (łącznie 8 dni). Szkolenie wyrównawcze jest nowatorskim projektem WOT i nie występuje w innych rodzajach sił zbrojnych RP (choć nie jest to rozwiązanie odosobnione w siłach zbrojnych NATO, przykładem może być kurs RASP stosowany w jednostkach US Rangers).

Jednak, aby się na to szkolenie wybrać Marianna Schreiber musiała się przygotować, także jeśli chodzi o wygląd. Aby brać udział w szkoleniu nie można mieć długich paznokci, dlatego celebrytka udała się do manikiurzystki, by skrócić paznokcie. Zostaną one też pozbawione wszelkich zdobień i wzorków. Do tego Schreiber będzie musiała w czasie szkolenia nosić związane włosy, by nie przeszkadzały w wykonywaniu czynności. Zdejmie też sztuczne rzęsy. A co z biżuterią, którą nosi na zębach? Być może będzie musiała usunąć kryształki.

