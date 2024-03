Smutne święta Marianny Schreiber! Takiej nocy się nie spodziewała.

Pod koniec lutego poseł PiS Łukasz Schreiber w jednym z wywiadów poinformował, że rozstaje się ze swoją żoną Marianną. To była niezwykle przykra wiadomość dla żony polityka, która oznajmiła w swoich mediach społecznościowych, że nic nie wiedziała o zamiarach męża. Przyznała, że ten nie rozmawiał z nią na temat separacji.

Przypomnijmy, że o związku Schreiberów zrobiło się głośno, kiedy Marianna Schreiber szturmem wkroczyła w świat show-biznesu. Żona znanego polityka PiS próbowała swoich sił w modelingu, obecnie z kolei toczy ciężkie walki w „Clout MMA”. To jednak nie pozwała jej zapomnieć o problemach… – Za dużo analizuje, za mocno odczuwam, próbuję wszystko zrozumieć, ufam niewłaściwym ludziom. A Ty? – pytała swoich fanów na Instagramie.

Z ostatnich postów, jakie zamieściła Schreiber wynika, że celebrytka do końca nie pogodziła się jeszcze z rozstaniem. Tuż przed Wielkanocą przyznała, że tak naprawdę dręczą ją z tego powodu bezsenne noce, ale stara się temu zaradzić angażując się w rozmaite aktywności.

– Wiecie kochani, co sobie uświadomiłam? Pomyślałam sobie, że czym bardziej mam zajętą głowę czymkolwiek, czym więcej rzeczy robię, cieszę się, że nie mam czasu myśleć, rozkładać rzeczy na czynniki pierwsze swojego życia emocjonalnego, sercowego. Bo jak tak usiadłam wieczorem w domu i nie mogłam zasnąć to są to te najgorsze momenty. Dlatego cieszę się, że w moim życiu się dużo dzieje – podkreśliła Schreiber.

W jednym z postów odniosła się również do niektórych „katolików”, którzy jej zdaniem szczególnie podczas świąt wykazują obłudę i hipokryzję. – Dziś jest Wielki Post. Właśnie w takie dni, jak ten najbardziej widać hipokryzję wielu osób pozujących na katolików, które często mówią o wartościach wywodzących się z religii i etyki chrześcijańskiej. nigdy tego nie zrozumiem. To okropne. Jeżeli w życiu czegoś nie czujecie, bądź w coś nie wierzycie, to tego po prostu nie róbcie i nie okłamujcie innych. To naprawdę nie jest trudne – napisała.