Zdjęcia ślubne Marianny i Łukasza Schreiberów

Marianna Schreiber przeżywa ostatnio ważne chwile. Chciała wesprzeć WOŚP i postanowiła wystawić na licytacji charytatywnej czas spędzony z nią na basenie. Licytację wygrał Michał Marszał związany z tygodnikiem NIE. Wieść o tym szybko się rozeszła. Niestety, mąż Marianny Schreiber nie jest najprawdopodobniej zachwycony takim splotem wydarzeń. Cała ta sytuacja, jak również zbliżające się walentynki, nastroiły Schreiber do tego, by wrócić do wspomnień. Wygrzebała album ze ślubnymi zdjęciami i zaczęła je przeglądać wspólnie z córką. Na jednym z nich widać młodziutkiego ministra Łukasza Schribera, który otwiera jej drzwi, na innym jest ona sama w sukni ślubnej i welonie, a na jeszcze innym widać parę młodą kroczącą do ołtarza. Gdy Marianna Schreiber zobaczyła swoje zdjęcia ślubne, aż wydała z siebie okrzyk: - Ale mama miała czarne włosy wtedy... ja cię kręcę!, mocny makijaż. Dzisiaj mama by inaczej wyglądała - komentowała do córeczki. Faktycznie, jeszcze te kilka lat temu Marianna Schreiber wyglądała zupełnie inaczej i nie przypominała obecnej siebie. Marianna Schreiber i Łukasz Shcreiber pobrali się w 2015 roku, wtedy wzięli ślub cywilny, a w 2017 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Niżej możecie zobaczyć zdjęcia ślubne Schreiberów ze ślubu kościelnego.