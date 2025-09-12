Marta Kaczyńska żegna Charliego Kirka i zaprasza na spotkania z Jarosławem Kaczyńskim

„Wygrała Polska”. Spotkania z prezesem PiS

Na profilu Marty Kaczyńskiej pojawiły się grafiki Prawa i Sprawiedliwości z hasłem „Wygrała Polska. Dziękujemy!”. Widać na nich Jarosława Kaczyńskiego na tle biało-czerwonych flag.

15 września 2025 r. o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie w Krakowie, w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” przy ul. Piłsudskiego 27.Tego samego dnia o godz. 19:00 prezes PiS spotka się z sympatykami w Kielcach, w Wojewódzkim Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Ściegiennego 2.

Udostępniony przez Kaczyńską wpis PiS był opatrzony komentarzem: „W najbliższy poniedziałek (15.09) zapraszamy na spotkania z Prezesem PiS J. Kaczyńskim. Do zobaczenia! #WygrałaPolska”.

Sympatia dla amerykańskich konserwatystów

Na profilu córki tragicznie zmarłej pary prezydenckiej pojawiły się również udostępnione rolki z profilu Live Action i materiał z wystąpienia Charliego Kirka, amerykańskiego aktywisty konserwatywnego. Film, w którym Kirk przemawia do tłumu, opatrzony był pytaniem: „What advice do you…”. W innym nagraniu widać sceny z eleganckiej sali z amerykańskimi flagami w tle, materiał również pochodził z profilu Live Action, znanej w USA organizacji pro-life.

Polityczny przekaz Kaczyńskiej

Posty Marty Kaczyńskiej są szeroko komentowane w sieci. Córka Lecha Kaczyńskiego nie ukrywa swojego wsparcia dla obozu PiS, a jej aktywność w social mediach coraz częściej ma wymiar polityczny i ideologiczny.

Udostępnienie zapowiedzi spotkań Jarosława Kaczyńskiego to jedno, ale zestawienie ich z materiałami konserwatywnych środowisk amerykańskich może być odczytywane jako sygnał o szerszym, międzynarodowym kontekście politycznym.

