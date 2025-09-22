Mateusz Morawiecki pokazał zdjęcie wnuczka. Świętuje i nie kryje wzruszenia

Były premier Mateusz Morawiecki obchodzi imieniny

Z tej okazji podzielił się wyjątkowym zdjęciem wnuczka

„Najlepszy prezent – imieninowe zdjęcie od wnuczka” – napisał polityk

Internauci zasypali go życzeniami i gratulacjami

Imieninowe święto i wyjątkowy prezent

21 września obchodzone są imieniny Mateusza. Tego dnia były premier otrzymał od rodziny niezwykłą niespodziankę, fotografię swojego wnuczka. Postanowił ją się nią podzielić z obserwującymi go w mediach społecznościowych.

Na zdjęciu widać chłopca leżącego na kocu w czerwono-białym body. Maluch trzyma w rączkach zabawkę i patrzy na nią z uwagą. Całość wygląda bardzo naturalnie i rodzinne, co mocno poruszyło samego polityka.

– Najlepszy prezent – imieninowe zdjęcie od wnuczka – napisał Morawiecki, dodając emotikony serduszka i misia.

Prywatna strona polityka

Mateusz Morawiecki kojarzony jest przede wszystkim z polityką. Przez sześć lat pełnił funkcję premiera, a dziś pozostaje jednym z czołowych polityków PiS. Jednak tym razem postanowił pokazać zupełnie inne oblicze. Zresztą nie po raz pierwszy możemy się przekonać, że jest człowiekiem wyjątkowo rodzinnym.

Publikując zdjęcie wnuczka, podkreślił, jak ważna jest dla niego rodzina i bliskość najbliższych. To rzadki moment, w którym polityk związany z debatami, sejmowymi głosowaniami i ostrą rywalizacją polityczną dzieli się prywatnym, rodzinnym fragmentem życia.

Internauci komentują

Post Morawieckiego zebrał setki polubień i komentarzy. Internauci składali mu życzenia imieninowe, a wielu z nich gratulowało też roli dziadka. Pod zdjęciem dominują ciepłe, rodzinne reakcje, które pokazują, że prywatne kadry polityków budzą spore zainteresowanie i przyciągają uwagę nie tylko zwolenników, ale także zwykłych użytkowników mediów społecznościowych.

Imieniny Mateusza

Imieniny Mateusza w Polsce przypadają 21 września. To okazja do składania życzeń, a w wielu domach także do rodzinnych spotkań. W przypadku Morawieckiego tegoroczne święto miało wyjątkowo osobisty wymiar. Jak sam przyznał, zdjęcie wnuczka było dla niego najcenniejszym prezentem.

Rodzina ważniejsza niż polityka

Mateusz Morawiecki nie raz podkreślał, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Polityk ma czworo dzieci – dwoje biologicznych i dwoje adoptowanych. W ten sposób pokazał, że ma wielkie serce i otwartość na innych, a wychowanie dzieci, zarówno biologicznych, jak i przysposobionych, traktuje jako swoje największe życiowe zobowiązanie. Dzisiejsze imieninowe święto, które spędził w otoczeniu najbliższych, jeszcze mocniej pokazało, jak duże znaczenie ma dla niego rola ojca i dziadka.

Wszystkiego najlepszego!

