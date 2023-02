Mejza atakuje Marylę Rodowicz! Szokujące, co wytknął królowej polskiej muzyki

Łukasz Mejza dogrzebał się faktów z przeszłości Maryli Rodowicz

Łukasz Mejza, znany głównie z tzw. afery Mejzy, mocno walczy o to, by przypodobać się PiS. Być może polityk liczy na to, że - mimo swojej przeszłości - znajdzie się dla niego miejsce na liście wyborczej partii Jarosława Kaczyńskiego. Były wiceminister sportu nieustannie atakuje w mediach społecznościowych opozycję, z Donaldem Tuskiem na czele. Niespodziewanie nagle zmienił cel swoich ataków. Tym razem oberwało się... Maryli Rodowicz. Łukasz Mejza dogrzebał się do faktów z jej przyszłości. Dla piosenkarki mogą być one kłopotliwe. - Pani Marylko! To, że Polska, pod rządami PiS, rozwija się w rekordowym tempie i szanuje tradycyjne wartości Pani przeszkadza? A Festiwal Piosenki Radzieckiej nie przeszkadzał, tak? - zapytał zaczepnie na Twitterze.

Maryla Rodowicz wali w PiS i w Andrzeja Dudę

Czym Maryla Rodowicz podpadła Łukaszowi Mejzie? Chodzi zapewne o wywiad, którego królowa polskiej piosenki udzieliła portalowi plotek.pl. - To jest przykra sytuacja, że rządzący doprowadzili do podziałów. Jak można być partią wiodącą i tak dzielić ludzi?! Dlatego bym chciała, żeby przegrali wybory - wyznała. Maryla Rodowicz zaatakowała także Andrzeja Dudę. - Najbardziej zabolały mnie słowa naszego prezydenta, który powiedział, że ludzie LGBT to nie są ludzie. Jak można tak upokorzyć drugiego człowieka? I to w dodatku prezydent, który jest katolikiem, chodzi do kościoła, pochodzi z bardzo katolickiej rodziny krakowskiej, bardzo szanowanej w Krakowie, ojciec profesor. Nie, nie można tak gardzić ludźmi. To jest dla mnie bardzo, bardzo przykre - powiedziała piosenkarka.

Pani Marylko! To, że Polska, pod rządami @pisorgpl, rozwija się w rekordowym tempie i szanuje tradycyjne wartości Pani przeszkadza? A Festiwal Piosenki Radzieckiej nie przeszkadzał, tak?— Łukasz Mejza 🇵🇱 (@lukaszmejza) January 31, 2023