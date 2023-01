Michał Kamiński wygrał z cukrzycą. Rzucił alkohol, a wcześniej dużo pił

Michał Kamiński, gdy dowiedział się o chorobie, poważnie potraktował wskazania lekarzy. - Przestraszyłem się bardzo, gdy usłyszałem, że nam cukrzycę. Uznałem, że muszę coś ze sobą zrobić. Nawet lekarze się dziwili, że tyle schudłem. Podejrzewali nawet, że mam jeszcze jakąś inną chorobę, a ja po prostu trzymałem się zaleceń - zdradza w programie "Politycy od kuchni" wicemarszałek Senatu, który w najgorszym momencie wnosił na wagę 147 kg! Teraz jego waga oscyluje w granicach 70-80 kg. - Sądzę, że kluczem do mojego sukcesu były sport i narzucenie sobie totalnej dyscypliny z alkoholem i z regularnością jedzenia. Wbrew pozorom najtrudniejsze jest trzymanie się tych 4-5 posiłków dziennie, a nie rzucenie alkoholu - przyznaje Michał Kamiński. - Swego czasu dużo piłem, jak każdy w tym fachu. Gdybym dalej pił, to mogłoby to się bardzo źle skończyć dla mojego zdrowia - podkreśla senator, który od lat zamiast "dawania sobie w palnik" woli sport. - Codziennie trenuję. Zaczynam dzień od jazdy na rowerku lub orbitreku. Do tego dochodzi pływanie - chwali się wicemarszałek Senatu.

Michał Kamiński padł ofiarą oszustów! To podłość

Niestety problemy Michała Kamińskiego z cukrzycą w podły sposób wykorzystali internetowi naciągacze. W sieci bez jego wiedzy wykorzystany został wizerunek senatora. - Uwaga, Uwaga, Uwaga! Oszuści nielegalnie wykorzystują mój wizerunek .To jakaś szarkataneria, z którą nie mam nic wspólnego! Zgłaszam sprawę do prawników! Bardzo proszę nie ufać tego rodzaju fejkom. Bardzo dziękuje panu Jerzemu Magierze z portalu mojacukrzyca.org. za zgłoszenie mi tej sprawy - napisał Michał Kamiński na Facebooku.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmienił się Michał Kamiński. Kiedyś ważył prawie 150 kg i miał bujną czuprynę, dziś jest łysy i lżejszy o połowę