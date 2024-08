Mieszkanie dla Julii Szeremety. Akcja "Super Expressu" odbija się w mediach szerokim echem!

Srebro Julii Szeremety to pierwszy olimpijski medal polskiego boksu od 1992 roku, kiedy brąz w Barcelonie zdobył Wojciech Bartnik. Natomiast w finale igrzysk polski pięściarz poprzednio wystąpił w 1980 roku w Moskwie. To, co na koniec Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zrobiła młodziutka zawodniczka, rozsławiło Polskę i Lublin, w którym mieszka, na cały świat. Szła do finału jak burza, zatrzymała ją dopiero Tajwanka Yu Ting Lin. Julia Szeremeta zdobyła srebrny medal i tym samym dorzuciła dziesiąty krążek do puli zdobyczy polskiej ekipy na IO. Gdyby tę walkę wygrała i zdobyła złoto, otrzymałaby (jak jedyna polska złota medalistka tych igrzysk, wspinaczka Aleksandra Mirosław) 250 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje i dwupokojowe mieszkanie. Za srebrny medal przewidziano natomiast 200 tys. zł, diament, obraz i voucher na wakacje.

"Super Express" apeluje: Dajcie Szeremecie mieszkanie!

Julii Szeremecie mieszkanie więc nie przysługuje, co jest tym bardziej przykre, że srebrna medalistka żyje bardzo skromnie - wynajmuje niewielki pokój. Jej gigantyczny sukces zasługuje jednak na coś więcej - tak uważamy - dlatego "Super Express" wystąpił z apelem do PKOL-u o przyznanie jej mieszkania. Do naszej akcji w ciągu niecałej doby przyłączyli się wybitni eksperci w dziedzinie sportu, kibice i medialne osobowości. "Ona rozsławiła Lublin i do końca życia będzie ikoną tego miasta. Do tej pory był nią choćby wspaniały siatkarz, Tomek Wójtowicz" – mówi "Super Expressowi" Krzysztof Kosedowski, znakomity bokser i medalista olimpijski. "Już zrobiła, moim zdaniem, bardzo wiele dla boksu; przypomniała kibicom, że Polska w tej dyscyplinie ma wspaniałe tradycje. Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich zdobyła to srebro, zdecydowanie popieram pomysł nagrodzenia jej jak złotej medalistki" - powiedział z kolei Dariusz "Tiger" Michalczewski. Do akcji "Super Expressu" przyłączył się legendarny trener Zbigniew Raubo. "Podpiszę się pod każdą petycją, która da Julii mieszkanie. Pan Piesiewicz zna tylu sponsorów, ma tyle znajomości, że jak jeden z nich da jej mieszkanie, to chyba nie zbiednieje" – mówi.

Akcja "Super Expressu": "Jej się należy złoty medal jak psu zupa"

W mediach społecznościowych na hasło "Julia Szeremeta" od razu jest szał. Julia Szeremeta to bezapelacyjna gwiazda, a internauci nie mają wątpliwości, że zasłużyła na to mieszkanie jak mało kto! Coraz szerszym echem akcja "Super Expressu" odbija się też w innych mediach. Pisze o niej między innymi Dziennik.pl: "»Super Express« zaczął jednak akcję nacisku na rząd, by polską zawodniczkę potraktować jak wygraną" i cytuje wypowiedź Jana Tomaszewskiego, który przyłączył się do naszego apelu. "Jej się należy złoty medal jak psu zupa! A w związku z tym należy jej się mieszkanie". "Świat gwiazd" również zauważył naszą akcję. "»Super Express« apeluje do Polskiego Komitetu, Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (gdyż Szemereta służy w Wojsku Polskim) o pomoc bokserce i nagrodę w postaci mieszkania, o którym od zawsze marzy".

Portal O2.pl cytuje Michalczewskiego, który poparł naszą inicjatywę. "Jestem za! Julia walczyła wspaniale, pokazała naprawdę piękny boks i osiągnęła to, na co nasza dyscyplina czekała wiele długich lat". "»Super Express« wyszedł z inicjatywą akcji, która ma skłonić PKOL, Ministerstwo Sportu, a także Ministerstwo Obrony Narodowej, ponieważ Szeremeta służy w Wojsku Polskim, do przyznania naszej reprezentantce specjalnej nagrody w postaci mieszkania" - publikuje z kolei Party.pl. A my walczymy dalej! Mieszkanie dla Julii Szeremety!

Julia Szeremeta: - Mam nadzieję, że teraz i młodzi i starzy zainteresują się boksem