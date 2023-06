Jan Kanthak zakochany. Minister Aktywów Państwowych je modelce z ręki! [zobacz GALERIĘ]

Zobaczyliśmy zdjęcie 25-letniej Kolendy-Zaleskiej i aż usiedliśmy z wrażenia. Córka dziennikarki TVN24 to jej kopia

Okazuje się, że to Angelika Lipa (27 l.), znana modelka, która kilka lat temu zwyciężyła w prestiżowym konkursie Look Of The Year. Polka z Krasnegostawu pokonała wtedy na Sycylii 70 rywalek i została okrzyknięta najpiękniejszą modelką świata. Co łączy ją z wiceministrem Aktywów Państwowych Janem Kanthakiem?

Jan Kanthak stracił głowę dla pięknej Angeliki

Para niemal nie odrywała od siebie wzroku. Zakochani najpierw wybrali się do jednej z włoskich restauracji. Korzystając z pięknej pogody, zdecydowali się na stolik w ogródku. Rozmawiali, śmiali się. W pewnym momencie minister jadł prosto z ręki dziewczyny. Ale kto by nie stracił głowy dla takiej piękności... Potem oboje poszli na krótki spacer do parku i tam także nie szczędzili sobie czułości.

Minister potwierdza: Będzie ślub!

Naszą uwagę przykuł pewien szczegół - błysk na palcu dziewczyny. Nie mogliśmy sobie darować, by nie zapytać wprost polityka Suwerennej Polski, czy jest z piękną modelką po słowie. Początkowo w rozmowie telefonicznej z nami Jan Kanthak nie chciał dać jasnej odpowiedzi, ale w końcu przyznał: - Tak jesteśmy zaręczeni. Zakochałem się nie tylko w Lubelszczyźnie, ale także na Lubelszczyźnie – dodał ze śmiechem. Minister właśnie z tego rejonu zdobył mandat posła i tu stracił serce. - Na razie czeka mnie pracowita kampania wyborcza i jesienne wybory, ale potem planujemy ślub – przyznał Kanthak.