Monika Olejnik odsłoniła brzuch, wszystko widać. Zdjęcia bez ściemy

Monika Olejnik w „Kropce nad i” jest bardzo surowa i skora do kłótni z rozmówcami, prywatnie zaś wydaje się być bardzo roześmiana i serdeczna. Taki obraz przynajmniej wyłania się ze zdjęć, jakie publikuje w mediach społecznościowych, gdzie często chwali się fotografiami z podróży czy ćwiczeń. Jak się okazuje, nie ma też oporów przed pokazywaniem swojego ciała, bowiem często pokazuje się w obcisłych ubraniach czy strojach kąpielowych. Na kilku zdjęć nawet odsłoniła swój brzuch! Naturalne zdjęcia pokazują, że Monika Olejnik bardzo dba o figurę. Choć ma już 66 lat, może się pochwalić idealnie płaskim brzuszkiem. Do tego widać, ze jest także umięśniona! Wszystko dzięki aktywności fizycznej – dziennikarka często biega, ale nie tylko. Jednym z ćwiczeń, które wykonuje, jest tak zwana deska, uchodząca za bardzo trudne do wykonania. Polega na utrzymaniu ciężaru ciała na przedramionach i palcach stóp przy prostym kręgosłupie. Czasem gwiazda TVN utrudnia je, unosząc naprzemiennie nogi. Innym razem trenowała z piłką, opierając dłonie na podłodze, a także siedząc na murku podciągała nogi aż do klatki piersiowej. Uprawia też surfing, a zimą jeździ na nartach. Jak widać, wysiłek się opłaca, a Monika Olejnik wygląda wspaniale nawet bez retuszu!

