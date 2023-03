Monika Olejnik robi przed kamerą dziwne miny i wystawia język. O co chodzi?

Młodzi Polacy WŚCIEKLI na PiS! Cofnęli nas do ŚREDNIOWIECZA! | Komentery

Monika Olejnik może wydawać się bardzo ostrą osobą w „Kropce nad i”, wystarczy jednak zajrzeć na jej media społecznościowe, gdzie sama zainteresowana pokazuje się z zupełnie innej strony. Zawsze roześmiana pokazuje fanom swoje ćwiczenia, treningi, podróże czy zamiłowanie do sztuki. Nie brakuje też zabawnych postów czy filmików, które pokazują, jak dużo dystansu do siebie ma Monika Olejnik. W ten sposób postanowiła między innymi uczcić światowy dzień wody, którzy przypada na 22 marca. Z tej okazji na jej Instagramie pojawił się filmik, na którym dziennikarka stara się najpierw językiem, a potem ustami złapać trochę wody z płynącego strumienia, jednak gdy kilka razy krople trysnęły jej na twarz, poddaje się i nalewa wody do butelki. W ten sposób chciała zwrócić uwagę na ważną rolę wody w naszym życiu i przypomnieć, jak ważne jest oszczędzanie życiodajnego płynu.

W naszej galerii poniżej możesz poznać szczere słowa Moniki Olejnik o swoim związku z młodszym partnerem.

Sonda Czy lubisz Monikę Olejnik? Tak Nie Nie mam zdania