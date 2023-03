Monika Olejnik poczekała, aż na plaży będzie pusto. Zrobiła to! "Szalona"

Monika Olejnik to jedna z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce. Od lat pracuje w mediach, a obecnie jest znana głównie jako prowadząca program publicystyczny "Kropka nad i", do którego zaprasza goście ze świata polityki. Prywatnie zaś Olejnik jest wielką miłośniczką podróżowania i sportu. Biega, pływa, jeździ na nartach, bardzo dba też o kondycję trenując: ćwiczenia nie mają dla niej żadnych tajemnic! Takie dbanie o kondycję sprawia, że Olejnik, choć jest już babcią, zupełnie nie wygląd jak seniorka, wręcz przeciwnie! Figury może jej pozazdrościć niejedna młodsza koleżanka. Do tego Monika Olejnik zwykle stawia na młodzieżowe stylizacje: uwielbia kolory, fikuśne wzory i kroje, nie boi się odważnych wycięć i dekoltów. Ma też olbrzymi dystans do siebie i poczucie humoru. Dowód? Ostatnio, gdy była na plaży w Spocie zrobiła coś, na co nie każdy by się odważył. Ruszyła do tańca! - Uff, wreszcie pusta plaża i mogę spokojnie potańczyć w roku Wisławy Szymborskiej - napisała na Instagramie, a żeby pokazać - bo opis tego nie oddaje tych emocji - jak wyglądały pląsy, dodała nagranie. Fani gwiazdy byli pozytywnie zaskoczeni! Komentowali, że jest "szalona".

