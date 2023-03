Mówili, że jest synem Jana Pawła II. Podła plotka zrujnowała mu życie. Wyjątkowe plugastwo!

Adam Kinaszewski był rzecznikiem Lecha Wałęsy. Padł ofiarą okrutnej prowokacji

Adam Kinaszewski za swoje opozycyjne zaangażowanie zapłacił wysoką cenę. Przez pół roku był internowany w obozie w Strzeblinku. Nie zniechęciło go to do dalszych działań w "Solidarności". Przez siedem lat Adam Kinaszewski był rzecznikiem Lecha Wałęsy. Nic dziwnego zatem, że - delikatnie mówiąc - nie był pupilem władz PRL. A SB działała bez skrupułów. W pewnym momencie wpadli na wyjątkowo plugawy pomysł. Jak czytamy w portalu dziennikbaltycki.pl, w 1983 roku esbecy stworzyli legendę o Irenie - "kochance papieża". "Adam Kinaszewski i jego bliscy stali się ofiarami tamtej prowokacji" - wskazuje portal. SB prześwietliła życiorys rzecznika Wałęsy i musiała słyszeć o tym, że podczas internowania Kinaszewski dostał list od papieża, na którym Jan Paweł II podpisał się jako "wujek". Większość osób nie wierzyło w podłą plotkę. - Wiedzieliśmy, że to fałszywka - wspominał redaktor Tadeusz Woźniak. - Nie rozmawialiśmy o esbeckiej manipulacji z Adamem, nie chcieliśmy go denerwować - dodał. Niestety znaleźli się tacy, którzy w esbeckie wymysły wierzyli...

Karol Wojtyła bywał w domu Kinaszewskich

Adam Kinaszewski Jana Pawła II poznał bardzo dobrze. W dzieciństwie służył mu do mszy, a Irena, mama Adama, przepisywała rękopisy Karola Wojtyły i porządkowała zbiory. Przyszły papież często odwiedzał Kinaszewskich. Dziennik Bałtycki pisze, że w ich domu zamontowano podsłuch, ale żadnych haków na Karola Wojtyłę nie znaleziono. Podłą plotkę wykorzystywano także już w Polsce po 1989 roku, nawet po śmierci Jana Pawła II i Adama Kinaszewskiego (zmarł w 2008 roku)! - Ustaliliśmy za życia Adama, że w tej sprawie zachowamy milczenie. Teraz też będę się tego trzymała. Znałam ojca męża i chce mi się śmiać, gdy czytam anonimowe apele o przeprowadzenie badań genetycznych. To okropne, że ubeckie papiery funkcjonują do dziś. Niszczą ludzi, potrafią obrzucić brudem, który przywiera już na zawsze. Mąż doznał w swoim życiu wielu krzywd, przejmował się komentarzami, głupimi pytaniami, zadawanymi nawet przez kolegów - mówiła w Dzienniku Bałtyckim wdowa po Kinaszewskim.

