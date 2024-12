Na grobie Kornela Morawieckiego pojawił się pomnik z marmuru. Na płycie fragment przemówienia [ZDJĘCIA]

Kaczyński pojechał w święta na cmentarz. Doszło to mocno niezręcznej sytuacji

Okazały pomnik na grobie ojca byłego premiera

Chociaż Kornel Morawiecki został pochowany w prestiżowym miejscu, tuż przy bramie cmentarza na Powązkach Wojskowych, jego nagrobek był skromny, wykonany był z drewna, widniał też przy nim drewniany krzyż. Zawsze były jednak na nim kwiaty i paliły się znicze. - Ojciec był zawsze skromny i myślę, że tym by się nie przejmował, jaki będzie miał grób - powiedział nam kiedyś ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Teraz jednak mogiła byłego opozycjonisty w czasach PRL jest nie do poznania. To marmurowy, wysoki pomnik z rzeźbą przedstawiającą trzy postaci.

"Żyjemy i umieramy dla innych"

Na płycie wykuto następujące inskrypcje: „Kornel Morawiecki 3 maja 1941 – 30 września 2019. Twórca Solidarności Walczącej”. Poniżej znajdujemy cytat:

„Dla kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie, żyjemy i umieramy dla innych. My razem jesteśmy ważniejsi niż każdy z osobna. Ponad nami są wartości: dobro i prawda, wolność i sprawiedliwość. Nad nimi jest poczucie sensunaszego indywidualnego życiai naszego narodowego trwania,sensu tożsamego z niepojętym Bogiem”.

To fragment przemówienia Kornela Morawieckiego, które polityk, jako marszałek senior wygłosił podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji 12 listopada 2015 r. – Tata budował Solidarność Walczącą, nazywaną też „Solidarnością drukującą” – bo każdy jej członek był człowiekiem-drukarnią, zdolnym z ogólnodostępnych środków błyskawicznie stworzyć warsztat poligrafii sitodrukowej – tak wspominał ojca Mateusz Morawiecki, w rozmowie z „Super Expressem”.

Kornel Morawiecki zmarł 30 września 2019 r. po walce z ciężką chorobą. Został pochowany w sobotę, 5 października.

