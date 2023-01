Skąd tylu gejów w Kościele? Były ksiądz ma teorię

Robert Samborski napisał kolejną książkę "Kościoła nie ma. Wspomnienia po seminarium". Jej fragmenty opublikował portal Noizz.pl. Były duchowny zwraca uwagę na problem homoseksualizmu w Kościele. Przytomnie zauważa, że zniesienie celibatu, o czym mówił m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, w programie "Politycy od kuchni", nie rozwiąże problemu księży, którzy są gejami. - Większość obecnie funkcjonujących w Polsce księży to dzieci czasów, w których homoseksualizm był w społeczeństwie bezdyskusyjnie postrzegany jako wstrętne zboczenie. Co ważniejsze, większość ludzi widziała to tak, że gdzieś tam, za górami, za lasami, żyją jacyś homoseksualiści, na zgniłym Zachodzie lub w Ameryce, ale absolutnie nie u nas, nie w katolickim, "normalnym" kraju. Gdy więc dorastający chłopak nie interesował się dziewczynami, wmawiano mu, że zapewne ma "powołanie kapłańskie". I nie jest to wcale opowieść z XIX-wiecznej zapadłej wsi. Takie postrzeganie rzeczywistości miało się znakomicie jeszcze całkiem niedawno, a w niektórych rejonach naszego kraju trwa do dzisiaj - pisze Robert Samborski. Jego zdaniem to, że teraz jest mniej chętnych do wstąpienia do seminarium, wynika z większej świadomości i wiedzy, czym jest homoseksualizm. - Kluczowe znaczenie ma to, że nikt już nie wmawia dorastającemu chłopcu, że brak zainteresowania dziewczynami wynika u niego z "powołania do kapłaństwa" - konkluduje.

Księża oszukują samych siebie podczas seksu

Zdaniem autora "Kościoła nie ma. Wspomnienia po seminarium", "księża homoseksualiści mogą się oszukiwać na różnych poziomach swoich relacji z innymi ludźmi". Mało tego, jak wskazuje Samborski, niektórzy duchowni nawet w trakcie seksu z mężczyzną są przekonani o tym, że nie są homoseksualistami. - Księża są wychowani do tego, że potrafią nawet w trakcie homoseksualnego stosunku wierzyć bez najmniejszych wątpliwości, że gejami nie są. Dotyczy to zresztą całej sfery seksualnej: seksualność jest kompletnie wypchnięta z ich świadomości. 24 godziny na dobę udają sami przed sobą, że jej nie ma, że znikła wraz ze wstąpieniem do seminarium albo że jej nigdy nie było - twierdzi były duchowny.

