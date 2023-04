Co za historia!

Książę William, syn króla Karola III i księżnej Diany, gościł niedawno w Polsce - od 22 do 23 marca. Pierwszego dnia był w Rzeszowie, gdzie spotkał się z brytyjskimi i polskimi żołnierzami. Potem, już w Warszawie, odwiedził uchodźców z Ukrainy mieszkających w warszawskim ośrodku. Drugiego dnia zaś William złożył wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza i gościł w Pałacu Prezydenckim, gdzie spotkał się z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Właśnie podczas wizyty następcy brytyjskiego tronu na Grobie Nieznanego Żołnierza wyszło na jaw, co łączy księcia Williama z prezydentem Andrzejem Dudą. Otóż brytyjski książę wpisał się do księgi pamiątkowej lewą ręką. Jest leworęczny, podobnie jak prezydent Polski!

Andrzej Duda to pierwszy leworęczny prezydent Polski

Andrzej Duda jest pierwszym leworęcznym prezydentem Polski. Jego leworęczność wyszła na jaw, kiedy w kampanii wyborczej w 2015 roku jeździł Dudabusem. Na jednym z przystanków, w czasie posiłku, ktoś zwrócił Dudzie uwagę, że trzyma sztućce w niestandardowy sposób. Na szczęście rodzice Dudy nie starali się na siłę zmienić leworęczności syna na praworęczność. - Kiedy nasz syn chodził do przedszkola, zaczął kopać piłkę lewą nogą. Nie przeszkadzaliśmy mu. Później zaczął używać lewej ręki do pisania. I tak zostało do dzisiaj – mówił "Super Expressowi" w 2015 roku prof. Jan Duda, ojciec prezydenta.

Książę William pisze lewą ręką jak królowa Elżbieta II

Leworęczny jest również książę William. To akurat wspólna cecha brytyjskich członków rodziny królewskiej, bowiem lewą ręką posługiwała się angielska królowa Elżbieta II, leworęczny jest też obecny król Karol III. O ile w przypadku Elżbiety II ten fakt długo był skrywany, a Karola w dzieciństwie próbowano oduczyć leworęczności, o tyle William leworęczności ani nie podkreśla, ani nie ukrywa. Po prostu czasem, jak podczas wizyty w Polsce, wychodzi ona na jaw.

