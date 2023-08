Nie poznaliśmy Marianny Schreiber na zdjęciach z czasów studiów! Zupełnie inna twarz. Totalnie inna osoba!

Mariannę Schreiber wzięło na wspominki. Na koncie na Instagramie wrzuciła kilka swoich zdjęć z przeszłości. Niektóre były to zdjęcia z dzieciństw Marianny, a część z czasów studenckich. Trzeba przyznać, że ledwo dało ją się rozpoznać! Przede wszystkim to przez fryzurę. Studiująca Marianna Schreiber nosiła długie i bardzo ciemne włosy. W tamtym okresie stawiała też na zdecydowanie mocniejszy makijaż.

Co studiowała Marianna Schreiber? Żona ministra PiS jest z wykształcenia pedagogiem, jak również terapeutką dzieci ze spektrum autyzmu. Sam kiedyś przyznała: - Jako osoba, która jest z wykształcenia pedagogiem, nauczycielem i pracowała parę lat w szkole, czułam się w obowiązku wziąć udział w dzisiejszej pikiecie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Poznałam ludzi, którzy przyszli tam nie po to, by zaciskać pasa, ale po to by zacisnąć pięść do walki o lepsze płace. Lepsze płace dla ludzi, którzy mają ogromny wpływ na przyszłość społeczeństwa.

