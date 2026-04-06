Nie tylko okolica łączy Martę Kaczyńską i Kasię Tusk! Mają o wiele więcej wspólnego

Marta Kaczyńska jest znaną miłośniczką koni i aktywnie angażuje się w kwestie ich dobrostanu, uczestnicząc w konferencjach dotyczących rozwoju jeździectwa, hodowli i opieki nad starszymi końmi sportowymi, a także zaszczepiając tę pasję swojej córce.

Kasia Tusk, choć obecnie nie jeździ konno, ma za sobą epizod związany z jeździectwem i nadal darzy konie sentymentem, wykorzystując je jako motyw na zdjęciach promujących jej markę modową.

Marta Kaczyńska i Kasia Tusk, mimo różnic politycznych, są połączone wspólną pasją do koni i zaangażowaniem w promowanie jeździectwa oraz dbanie o dobrostan tych zwierząt, co pokazuje, że miłość do zwierząt może być uniwersalnym językiem.

Marta Kaczyńska, prawniczka i publicystka, jest znaną miłośniczką zwierząt, co często podkreśla w mediach społecznościowych. Jej profile obfitują w zdjęcia psów i kotów, ale szczególną uwagę poświęca koniom. Zamiłowanie do koni zaszczepiła również w swojej starszej córce, Ewie, która z sukcesami startuje w zawodach jeździeckich. Ta wraz z koleżanką założyła niegdyś na Facebooku stronę poświęconą jeździectwu, co świadczy o głębokim zaangażowaniu w tę dziedzinę.

Zaangażowanie Marty Kaczyńskiej w dobro koni wykracza poza prywatne zamiłowania. Niedawno wzięła udział w specjalnej konferencji poświęconej rozwojowi jeździectwa, hodowli koni oraz opiece nad zwierzętami, które ze względu na wiek nie mogą już brać udziału w zawodach. Głównym tematem dyskusji była inicjatywa stworzenia programu, który zapewniłby godną starość koniom sportowym.

Kasia Tusk i konie

Kasia Tusk, znana blogerka modowa i stylistka, również ma za sobą epizod związany z jeździectwem. Chociaż obecnie nie jeździ konno, sentyment do tych zwierząt pozostał. Na swoim blogu Kasia Tusk wspomina czasy, gdy była "całkiem niezłą amazonką". Przywołuje wówczas momenty nauki anglezowania i zakładania siodła, choć przyznaje, że wtedy nie przywiązywała tak dużej wagi do stroju, jak obecnie, z perspektywy znawczyni mody. Konie to także powracający częsty motyw zdjęć córki premiera. Nie tylko zachowuje je jako pamiątki, ale też wykorzystuje do promocji ubrań swojej marki MLE.

Zarówno Marta Kaczyńska, jak i Kasia Tusk, choć reprezentują różne światy i poglądy polityczne, łączy je wspólna pasja do koni. Obie aktywnie angażują się w promowanie jeździectwa i dbanie o dobrostan tych zwierząt, pokazując, że miłość do natury i zwierząt może być uniwersalnym językiem.

W naszej galerii zobaczysz Martę Kaczyńską i Kasię Tusk:

22

Sonda Umiesz jeździć konno? Tak Nie Chcę się nauczyć