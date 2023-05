Niecodzienna sytuacja zakonnika. Uczennica w szkole krzyknął do niego „Cześć tato”

Ojciec Grzegorz Kramer to znany zakonnik, który jest zapalonym internautą. Często poprzez media społecznościowe zabiera głos w ważnych sprawach, podejmuje dyskusję z politykami, ale też opisuje to, co mu się przytrafia. A trzeba przyznać, że zakonnik miewa wiele zabawnych historii, ponieważ pracuje w szkole i jest katechetą w podstawówce. Przygotowuje m.in. dzieci do pierwszej komunii świętej, ma więc do czynienia z najmłodszymi uczniami. Jest bardzo lubiany wśród uczniów za swoje poczucie humoru. Ostatnio zakonnik podzielił się opisem sytuacji, jaka się wydarzyła w szkole. Było zabawnie, co się takiego stało? Jak zaznacza ks. Kramer dzieci różnie go nazywają, ale to, jak nazwała go ostatnio jedna z dziewczynek wprawiło go w niemała osłupienie. Duchowny opisał to tak: - W szkole byłem już nazywany: ⁃panem ⁃księdzem ⁃panem księdzem ⁃panią ⁃dyrektorem. Jednak dziś nastąpił przełom. Na przerwie podeszła Z. i krzyknęła: „cześć tato” - napisał rozbawiony całą sytuacją zakonnik.

