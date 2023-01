Niepokojące słowa Anny Popek! "Żyjemy". Gwiazda TVP przestrzega przed chodzeniem po zmroku!

To zdjęcie pokazuje, jaka wysoka jest Agata Duda! Prawda może zaskoczyć

Anna Popek - mimo że już dawno skończyła 50 lat - ciągle zachwyca figurą i urodą. Niedawno wrzuciła na Twittera fotkę, na której było widać kawał jej biustu, co szybko zostało zauważone przez internautów. Na najnowszych zdjęciach z Meksyku natomiast wielka gwiazda TVP wygląda po prostu obłędnie, co oczywiście nie uszło uwadze jej fanów. "Śliczna jesteś", "masz piękną figurę", "ładna kobieta" - komentują użytkownicy Instagrama. Nie brakuje oczywiście także tysięcy serduszek przesyłanych Annie Popek przez internautów. Nastrój sielanki zakłóciło pewne tajemnicze wydarzenie. Coś niepokojącego musiało wydarzyć się po ciemku. Gwiazda TVP przestrzega przed chodzeniem po zmroku po Meksyku! - Meksyk nas zachwycił. Co prawda nie należy chodzić samemu po zmroku, jak się wczoraj przekonałyśmy, ale żyjemy i zwiedzamy dalej! - zaznaczyła niezniechęcona przygodami w egzotycznym kraju Anna Popek.

W naszej galerii prezentujemy seksowne zdjęcia Anny Popek