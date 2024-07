Niespodziany gość na pielgrzymce Radia Maryja. Rydzyk powitał go uśmiechem: Jednak pana nie zamknęli

No ładnie

W weekend odbyła się 33. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Jak co roku na spotkaniu sympatyków rozgłośni kierowanej przez ojca Tadeusza Rydzyka, nie zabrakło polityków poprzedniej władzy. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. były minister edukacji Przemysław Czarnek z żoną Katarzyną, były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, czy były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk. Nie zabrakło też innych polityków, w tym Michała Wójcika, czy Marcina Rmanowskiego.

Ojciec Tadeusz Rydzyk witał gości bardzo serdecznie, nie szczędzą im słów pełnych ciepła i wsparcia, szczególnie gdy wspominał o odebraniu immunitetów Błaszczakowi i Romanowskiemu. Przypomnijmy, że ostatnio Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetów Mariuszowi Błaszczakowi i Marcinowi Romanowskiemu. Sejm wyraził też zgodę na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie Romanowskiego.

Ojciec Rydzyk powitał nowego europosła. Zaskakujące, co do niego powiedział

Ojciec Tadeusz Rydzyk z wielkim uśmiechem przywitał też świeżo wybranego w czerwcowych wyborach europosła... Daniela Obajtka. Wymieniając kolejnych przybyłych na pielgrzymkę zwrócił się do zebranych: - Jest pan europoseł, zgadnijcie który. Na imię ma Daniel.. Daniel Obajtek, były prezes PKN Orlen, no! Jednak pana nie zamknęli... - zwrócił się do Obajtka, a jego wypowiedź została przyjęta oklaskami i śmiechem zebranych na błoniach. Ojciec Rydzyk dodał: - I dobrze... Tak sobie myślę, jak pan Obajtek, jak myślę o Polsce, niech prawo zawsze prawo znaczy a sprawiedliwość, sprawiedliwość - zakończył cytując wiersz Tuwima.

Kaczyński nie przyjechał na Jasną Górę. Przekazał list

Na spotkaniu w Częstochowie zabrakło jednak lidera obecnej opozycji, czyli Jarosława Kaczyńskiego, który skierował jednak na zebranych list. Wspomniał w nim o zmianie władzy, ale też o ks. Michale Olszewskim. - W dzisiejszym świecie widać, jak na dłoni, że środowiska lewicowo-liberalne nie potrafią się oprzeć totalitarnej pokusie i w różny sposób usiłują urządzić nam życie na nową modłę.

