Ola Kwaśniewska balowała w luksusowym hotelu! Jedna doba to miesięczna pensja

Nie do wiary, co łączy Agatę Dudę i Jill Biden! Mało kto o tym wie

Ola Kwaśniewska cieszy się dużą sympatią wśród Polaków, a mimo to pozostaje raczej tajemnicza i rzadko pokazuje, co u niej słychać w mediach społecznościowych. Tym razem zrobiła jednak wyjątek. Jak napisała, z okazji urodzin zamieściła walentynkowy post. Wybrała się do malowniczego Davos w Szwajcarii, gdzie niedawno prezydent Andrzej Duda brał udział w Światowym Forum Ekonomicznym. Ola Kwaśniewska pochwaliła się sesją zdjęciową z czerwoną różą, pokazała też filmik, na którym idzie niczym modelka przez hall. Zatrzymała się w pięciogwiazdkowym hotelu Alpen Gold, który mieście się w pobliżu jeziora Davos i oferuje przepiękne widoki na otaczające przybytek lasy i góry. Goście mogą korzystać ze spa i z krytego lub odkrytego basenu. Jeść można w jednej z trzech dostępnych restauracji. Najtańszy pokój w taki luksusowym hotelu kosztuje 550 franków szwajcarskich, czyli w przeliczeniu około 2651 zł! Po wyborze opcji z wliczonym śniadaniem cena wzrasta do niemal 3 000 zł za dobę. To więcej, niż wyniosła minimalna płaca w 2022 roku, która wynosiła 3 010 zł brutto, co na rękę daje 2 363,56 zł. Taki wypoczynek na pewno zapadnie w pamięci Oli Kwaśniewskiej na długo.

