Modelka z ogromnym biustem spotkała się z Andrzejem Dudą! "To zaszczyt"

Andrzej Duda spotkał się z Anną Marisax

Andrzej Duda dwoił się i troił, żeby jak najlepiej wypaść podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Zdaniem eksperta od wizerunku i mowy ciała Maurycego Seweryna, Andrzej Duda na Forum "zaprezentował się elegancko i stonowanie". Prezydent w Davos rozmawiał m.in. z Olafem Scholzem. Za aktywność podczas Forum Ekonomicznego Duda dziękował także Mateuszowi Morawieckiemu i Jackowi Sasinowi. - Jestem bardzo zadowolony, bo mocno braliśmy udział tematycznie poczynając od tego, co dla mnie było niezwykle istotne, a mianowicie międzynarodowe sprawy bezpieczeństwa - podkreślił prezydent w TVP. Obok rozmów z najpotężniejszymi politykami świata, Andrzej Duda znalazł chwilę na spotkanie ze znaną modelką i influercerką Anną Marisax. Kobieta słynie z niesamowitej figury.

Kim jest Anna Marisax? Kiedyś poparła kandydata Kukiz'15

Anna Marisax pochwaliła Andrzeja Dudę za wystąpienie na temat kryzysu wojennego na Ukrainie. Modelka pochwaliła się na Instagramie fotką z głową naszego państwa i napisała, że "to zaszczyt" spotkać się z prezydentem. Rozmowa Anny Marisax i Andrzeja Dudy dotyczyła mediów społecznościowych i wpływu influercerów na władzę. Co ciekawe, to nie pierwsza styczność słynącej z ogromnego biustu modelki z polską polityką. Przed ostatnimi wyborami do Europarlamentu Anna Marisax poprała kandydata Kukiz'15 Krzysztofa Sitarskiego. Modelka pochodzi z Polski, ale na stałe mieszka na Malcie. Polskę jednak często odwiedza. Profil modelki na Instagramie śledzi niemal 300 tys. osób.

