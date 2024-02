Ola Kwaśniewska kończy 43 lata! Jej młodość nie była łatwa. „Bardzo dużo było lęku”

Ola Kwaśniewska ma powody do świętowania – 16 lutego przypadają jej urodziny. Córka byłej pary prezydenckiej skończyła 43 lata. Przez niemal całe życie cieszyła się dużą sławą i sympatią Polaków, którzy pamiętają jeszcze jako młodą dziewczynę z czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego.

Mogłoby się wydawać, że dzieciństwo i młodość spędzone w Pałacu Prezydenckim to spełnienie marzeń, jednak nic bardziej mylnego. Ola Kwaśniewskiego często wspomina ten okres swojego życia, a jej opowieści nie zawsze są radosne.

- Dziesięć lat byłam wzorowym dzieckiem prezydenta. Nie narobiłam nigdzie żadnej siary. Trzymało mnie nawet jeszcze potem długo takie poczucie obowiązku, że jestem ciągle jeszcze komuś coś winna – opowiadała po latach w rozmowie z Basią Starecką.

Mimo to starała się żyć jak normalna dziewczyna, choć nie zawsze było to możliwe. Jedną z takich sytuacji był dzień, gdy w Pałacu Prezydenckim gościła królowa Elżbieta II. Wtedy niespodziewanie oderwano nastoletnią Olę Kwaśniewską od odrabiania lekcji, by poznała ją osobiście. Taka sytuacja musiała być niezwykle stresująca!

Jak wspomniała, do dziś nie lubi, gdy ktoś jej mówi, co może lub czego nie może zrobić i często postępuje wbrew zakazom. W innej rozmowie zaś wspomniała 1995 rok, gdy Aleksander Kwaśniewski wygrał z Lechem Wałęsą w wyborach prezydenckich, a część społeczeństwa zaczęła się obawiać powrotu komunizmu.

- Ledwo poszłam do liceum, po miesiącu tata wygrał wybory i jak tata wygrał wybory, połowa tej szkoły przyszła na znak żałoby ubrana na czarno – mówiła w rozmowie z Magdą Mołek, - Bardzo dużo było takiego lęku, że wrócimy do tego, co było, ale potem oczywiście na przestrzeni kolejnych lat przekonali się, że wręcz przeciwnie, że to właśnie mój tata był tą osobą, która nas przecież wprowadzała do Unii Europejskiej, do NATO wcześniej – dodała.

Dziś Ola Kwaśniewska zdecydowanie jest ulubienicą wielu Polaków. Ona sama zaś może pochwalić się dużym dystansem do siebie, czemu często daje wyraz w swoich postach w mediach społecznościowych.

