Ola Kwaśniewska przekazała tragiczną wieść: Nasz kolega popełnił samobójstwo. Tomek miał depresję. Nie wiedzieliśmy

Aleksandra Kwaśniewska jest pogrążona w smutku. W środę (11 stycznia) córka Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich przekazała tragiczne wieści o śmierci swojego kolegi, który popełnił samobójstwo z powodu depresji. Kwaśniewska postanowiła na poważnie poruszyć zagadnienie depresji i tego, jak jest ona odbierana przez społeczeństwo. Niestety, nie miała dobrych refleksji, jej wpis jest pełen gorzkich słów. Jak wiemy z wykształcenia Ola jest psychologiem, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, dlatego potrafi dostrzec najważniejsze sprawy dotyczące życia wewnętrznego człowieka.

Kwaśniewska o Meghan i Harrym. Gorzkie słowa

Swój wpis Kwaśniewska zaczęła od przypomnienia tragicznej śmierci gwiazdora, tancerza Stephena "tWitch" Bossa, który popełnił samobójstwo, choć nic nie wskazywało na to, że może mieć problemy, bo zawsze był uśmiechnięty i pogodny. Zwróciła też uwagę na najnowsze doniesienia na temat Meghan i Harry'ego oraz o serial dokumentalny z ich udziałem: - I oto, nie wiem, który już raz, czytam, że Meghan jest niewiarygodna w swojej depresji, bo na ujęciu, w którym płacze, leży za nią koc Hermesa… Tak. Dziesiątki artykułów i tysiące komentarzy o tym, że albo masz drogi koc, albo masz depresję. Bo jeśli stać cię na taki koc, to nie masz żadnych powodów do zmartwień i kropka. A jeśli jakimś cudem i tak masz depresję (co dziwne i niezrozumiałe), to milcz przynajmniej, schowaj się pod tym kocem i nie denerwuj ludzi, których nie stać na drogie rzeczy - zauważyła. I dodała, iż kwestionowanie tego, że ktoś publicznie przyznaje się do swoich kłopotów, jest okrutne.

Poruszający apel Kwaśniewskiej: Bądźmy lepsi proszę

Jak przyznała takie podejście jest nieodpowiedzialne i szkodliwie niebezpieczne: - Depresja nie wygląda w określony sposób, nie dotyczy wyłącznie osób, które mają widoczne „obiektywne powody”, nie omija sławnych i bogatych. Depresja nie ma żadnego sensu, który mielibyśmy zrozumieć.

Na koniec Ola Kwaśniewska wystosowała chwytający za serce apel: - Bądźmy lepsi proszę. Dla Tomka i wszystkich wcześniejszych oraz potencjalnych ofiar depresji. Jedyne, co możemy im dać, to uważność, empatia i zrozumienie. Bez oceniania. A czasem i to nie wystarczy [*]

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia