Ola Kwaśniewska spędziła sylwestra z rodzicami: Jolantą i Aleksandrem Kwaśniewskimi

Ola Kwaśniewska jest bardzo związana ze swoimi rodzicami. W końcu jest jedyną córką Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Mimo że Ola jest już od lat mężatką i ma swoje sprawy, to często spędza czas z mamą i tatą. Tradycyjnie cala rodzina Kwaśniewskich święta Bożego Narodzenia spędza razem w Szwajcarii. Tam mieszka siostra byłego prezydenta, która zaprasza bliskich do siebie. Niedawno Ola zdradziła, że jeśli chodzi o świąteczne wyjazdy, to . Kuba Badach, jej mąż i jej mama lecą samolotem, natomiast ona z tatą jadą samochodem, zabierając ze sobą psy, prezenty oraz świąteczne potrawy.

Sylwestra Kwaśniewscy też spędzali razem. Ola pochwaliła się w sieci zdjęciem z rodzicami, a podpisała je w swoim stylu, czyli za pomocą hasztagów: #tak #spędzamSylwestrazrodzicami #nie #nierozwodzęsię #swojądrogą #Kubaśpi #od22.00 #alejakbyco #wiecietonieodemnie. Podpis, jak i brak męża Oli, Kuby Badacha, na zdjęciu nie uszedł uwadze fanów prezydnetówny. Jedna z internautek dosłownie eksplodowała!

Fanka zarzuciła Kwaśniewskiej, że pozostawiła męża samego. Natychmiastowa reakcja

Zarzuciła Oli, że zostawia męża samego sobie, a czas woli spędzać z rodzicami, od których jeszcze "nie odcięła pępowiny": - Pomimo ogromnej sympatii do pani, pana Kuby i pani rodziców oraz najlepszych życzeń na Nowy Rok zapytują, co innego mógł robić biedny małżonek pozostawiony na ten czas jak każdego roku, sam? Chociaż w sumie mąż to nie rodzina, a pani przecież nie mogła sobie odmówić świąt w Szwajcarii z rodzicami. Wg mnie dziwne z was małżeństwo, a pępowiny to pani już chyba nigdy nie odetnie. Dlatego nie podzielam tych zachwytów z komentarzy od ślepo zapatrzonych obserwatorów. Niemniej życzę wspaniałego 2023 rok.

Kwaśniewska nie pozostawiła takiego okrutnego komentarza bez reakcji i odpowiedziała: - Jak co roku? Pozostawiony? Biedny małżonek? No fascynujące doprawdy :) Na nowy rok życzę co nieco wiary w wolną wolę, pragmatyzm i komunikacje