Ola Kwaśniewska zdradziła, czym się będzie teraz zajmować. Wielka radość!

Ola Kwaśniewska ma teraz chwilę przerwy od pracy w telewizji. Jak poinformowała na swoim profilu na Instagramie, nowy dyrektor TVN nie jest zainteresowany w tej chwili produkcją żadnych talk showów, w tym „Miasta kobiet”, ale nie chce definitywnie kończyć współpracy między dziennikarką a stacją. Co więcej, sama Ola Kwaśniewska nie wydaje się zaskoczona ani zasmucona tą decyzją, a wręcz przeciwnie! W końcu bowiem znajdzie czas na kolejne wyzwania. - Już wkrótce usłyszycie kolejne piosenki z moimi tekstami, a z szuflad powyciągałam rzeczy do dokończenia, czekające na taki moment, jak ten właśnie – napisała na Instagramie. Dla jej fanów to z pewnością wielka radość! W końcu piosenka, do której poprzednio ułożyła tekst, skradła serca słuchaczy. Nie wiadomo też, co jeszcze planuje dziennikarka.

Ola Kwaśniewska szczerze o "Mieście kobiet"

Mimo wszystko jednak Ola Kwaśniewska trochę żałuje, że nie będzie już „Miasta kobiet”. - Oczywiście programu mi żal, bo był ważny dla nas i wiem, że był ważny dla wielu z Was, ale cytując kolejnego klasyka: „life is life nana nanana”. Dziękuję najpiękniej za Waszą obecność przed odbiornikami i prawdopodobnie do zobaczenia – stwierdziła na Instagramie, Na pewno już niedługo Ola Kwaśniewska zaskoczy swoich fanów czymś zupełnie nowym!

