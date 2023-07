Olga Semeniuk-Patkowska obsypana prezentami od męża. U la la, co za kreatywność!

Olga Semeniuk-Patkowska przebywa na Warmii i Mazurach, gdzie bierze udział w wielu wydarzeniach. Na przykład pojawiła się na Dniach Protek 2023, gdzie otoczyli ją superbohaterowie z popularnych filmów. Polityk pozowała w otoczeniu między innymi Spidermana, Deadpoola czy Batmana! Inną imprezą był Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach. 10 lipca złożyła także kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej i ofiary katastrofy smoleńskiej. Dzień później zaś świętowała imieniny!

Z tej okazji pokazała, jakie prezenty dostała od męża. Trzeba przyznać, że Piotr Patkowski wykazał się kreatywnością! Poza pięknym bukietem kwiatów, dostała także specjalne ciasto w kształcie serca z napisem „Olga” po środku. Szczególnie oryginalny jest jednak oprawiony plakat, na którym przedstawiono Olgę Semeniuk-Patkowską jako Wonder Woman! Nie każdy może się pochwalić taką pamiątką. Z pewnością będzie się świetnie prezentować na ścianie! A to jeszcze nie wszystko.

- Wielkie lukrowane serce z piernika z serdecznym napisem Olga, kosmiczna grafika przedstawiająca mnie, jako Wonder Women i ulubione perfumy oraz kwiaty - takie imieninowe prezenty podarował mi dziś mój mąż Piotr. Do tego zrobił mi wielką niespodziankę. Specjalnie przyjechał we wtorek rano do Olsztyna, byśmy na molo Plaży Miejskiej, choć przez chwilę, w natłoku naszych zajęć, świętowali razem moje imieniny – napisała zachwycona wiceminister na Instagramie.

Na zdjęciach widać nie tylko urocze prezenty, ale też ogromną radość Olgi Semeniuk-Patkowskiej. Oczywiście nie zabrakło czułych objęć i buziaków! Na tak zakochaną parę aż miło patrzeć!

