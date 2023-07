Olga Semeniuk-Patkowska wystąpi w kultowym programie TVP!

Olga Semeniuk-Patkowska nie ma chwili wytchnienia. Pochłania ją praca i inne obowiązki związane ze zbliżającymi się wyborami. Chociaż kampania oficjalnie nie ruszyła, to politycy mają co robić. Semeniuk-Patkowska jest tak zajęta, że nawet swoje imieniny świętowała na Warmii i Mazurach. Do Olsztyna w dniu jej imienin specjalnie przyjechał mąż i to nie z pustymi rękami. Piotr Patkowski dosłownie obsypał żonę prezentami! Wracając do aktywności wiceminister Semeniuk-Patkowskiej, właśnie okazało się, że polityczka niebawem pojawi się w kultowym programie Telewizji Polskiej. Wystąpi jako gość programu "Sprawa dla reportera"! Semeniuk-Patkowska zagości u uwielbianej przez widzów Elżbiety Jaworowicz. - Nagranie programu "Sprawa dla reportera" Ważne społeczne tematy 🤝 Dyskusja o problemach i wsparciu dla przedsiębiorców. 🤝 Dziękuję Pani Redaktor Elżbiecie Jaworowicz za zaproszenie i doskonałą atmosferę na planie. 🎬 Emisja odcinka już niebawem - zapowiedziała wiceminister rozwoju i technologii.

Wraz z nią w programie będą stali bywalcy, tacy jak mecenas Piotr Kaszewiak, poseł Jacek Sachajko, senator Lidia Staroń oraz znany lekarz prof. Krzysztof Bielecki.