i Autor: Piotr Bławicki /Super Express Kalwaria Zebrzydowska

Rozpoznajesz papieża?

Osobliwe pomniki Jana Pawła II. Zobacz najoryginalniejsze monumenty papieża [ZDJĘCIA]

Po śmierci Jana Pawła II powstawały jak grzyby po deszczu. Wiele z nich było krytykowanych, że nie przedstawiają dokładnie wizerunku papieża Polaka. W Polsce jest najprawdopodobniej 800 pomników Jana Pawła II, z czego 1/4 została zrealizowana jeszcze za życia Ojca Świętego (na świecie ok. 200). Pierwszy pomnik odsłonięto jesienią 1980 roku na dziedzińcu Pałacu Biskupiego w Krakowie. Najwyższy z kolei ma 14 metrów i znajduje się w Częstochowie. Monumenty Jana Pawła II tworzyli najbardziej cenieni rzeźbiarze z całego świata. Niestety wśród pomników zdarzają się także tzw. potworki. Wiąże się to z ich niską jakością i przystępną ceną, ok. 4-5 tys. złotych. Zobacz naszą galerię zdjęć pomników Jana Pawła II.