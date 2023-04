Ostatnia rozmowa Andrzeja Leppera z żoną. Wcześniej lider Samoobrony przyznał się do zdrad!

To, co znalazło się na profilu Marty Kaczyńskiej, odbiera mowę! Stryj Jarek musi to zobaczyć

Ostatnia rozmowa Andrzeja Leppera z żoną. Miał się skontaktować następnego dnia

Andrzej Lepper w 2011 roku był już zdecydowanie na uboczu wielkiej polityki. Jego kariera posypała po tym, gdy jego Samoobrona weszła w koalicję z PiS. Sam Andrzej Lepper był wicepremierem i ministrem rolnictwa w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W czasie rządów koalicji PiS-Samoobrona-LPR wybuchły dwie afery - seksafera i gruntowa - które doprowadziły do spadku notowań partii Andrzeja Leppera. Po 2007 roku lider Samoobrony nie powrócił już do Sejmu. Był na uboczu, ale nikt nie spodziewał się, że może dojść do takiej tragedii. Jak ujawnił w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" w 2013 roku Artur Balazs, przyjaciel szefa Samoobrony, Andrzej Lepper dzień przed śmiercią rozmawiał ze swoją żoną - Ireną Lepper. - Musiałem pojechać do Warszawy, wiesz, coś się wydarzyło, jutro będę się z tobą kontaktował - to według relacji Balazsa powiedział do małżonki były wicepremier.

Andrzej Lepper kilka razy zdradził żonę

Między Ireną a Andrzejem układało się różnie. Ślub wzięli w 1977 i doczekali się trójki dzieci: Tomasza, Małgorzatę i Renatę. Wielki świat i wielka polityka zawróciły jednak liderowi Samoobrony w głowie. 30 lat po ślubie w rozmowie z "Super Expressem" Andrzej Lepper wyznał, że zdradzał swoją żonę. - Świętym nie jestem. Warszawa kusiła różnymi imprezami, uroczystościami. Wszyscy zachowywali się mile. Chcieli rozmawiać. Kobiety też. Alkohol ośmielał. No i stało się. Kilka razy zdradziłem żonę - mówił nam. - Ale to nie były żadne romanse. Raczej chwile słabości. Było też tak, że ktoś mnie poznał z kobietą. Później dowiedziałem się, że to była prostytutka. Kto jest bez grzechu niech rzuca we mnie kamieniem. To już jest za mną. Nie chcę do tego wracać - dodał Andrzej Lepper. W naszej galerii zobaczysz zdjęcia Andrzeja Leppera z żoną Ireną Lepper.