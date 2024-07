Oto drugie imię Jarosława Kaczyńskiego. Totalne zaskoczenie

Jarosław Kaczyński to bez wątpienia jeden z najważniejszych polskich polityków. Co prawda premierem był przez krótki okres, ale jako prezes Prawa i Sprawiedliwości odgrywa niezwykle ważną rolę w Polsce. Jednak jeszcze zanim doszło do założenia tego ugrupowania, Jarosław Kaczyński współtworzył partię Porozumienie Centrum. Dopiero wielka popularność Lecha Kaczyńskiego na stanowisku ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka pozwoliła na nowe otwarcie. Partia szybko zaczęła osiągać sukcesy - najpierw w 2002 roku brat Jarosława Kaczyńskiego wygrał wybory na prezydenta Warszawy, a trzy lata później wygrał wybory na prezydenta Polski.

- To on otworzył nam drogę do zwycięstwa, to on mówił prawdę o Polsce, to on odbudowywał na miarę swoich możliwości polską świadomość i godność. Dlatego zasługuje na pomnik i ten pomnik będzie, niezależnie od tego, jak będą się temu sprzeciwiać - mówił w 2017 roku Jarosław Kaczyński.

O braciach Kaczyńskich do tej pory napisano już bardzo wiele, ale mało kto wie, że zarówno Jarosław Kaczyński jak i Lech Kaczyński otrzymali to samo drugie imię - Aleksander. Wywodzi się ono z z języka greckiego i oznacza osobę troszczącą się o ludzi. W 2023 roku imię nadano 5625 chłopcom w Polsce.

