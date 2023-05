Oto Miss PiS. Piękna Małgorzata Żuk zapowiadała premiera Morawieckiego

Małgorzata Żuk jest radną PiS z dzielnicy Ochota współprowadzi konwencję wraz z rzecznikiem PiS Rafałem Bochenkiem. Wybór radnej to strzał w dziesiątkę! Jest nie tylko młoda, ale także bardzo przebojowa i energiczna, a do tego bez trudu mogłaby startować w wyborach na Miss partii Jarosława Kaczyńskiego. Największe wrażenie robi jej burza brązowych fal we włosach! Do tego zielony strój podkreśla jej cerę i oczy.

Małgorzata Żuk jest także członkiem wielu komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ponadto jest przewodniczącą komisji skarg, wniosków i petycji. Pełni funkcje wiceprzewodniczącej komisji mieszkaniowej, rewizyjnej , a także komisji oświaty, wychowania i sportu. Jak widać radna jest nie tylko piękną kobietą, ale także politykiem zaangażowaną w wiele warstw życia mieszkańców Warszawy. Z pewnością doskonale rozumie ich potrzeby.

Udział w konwencji PiS pozwoli jej pokazać się szerszemu gronu odbiorców, którzy mogą lepiej zaznajomić się z jej pracą.

