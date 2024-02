Owsiak nie mógł uwierzyć, gdy zobaczyć przesyłkę, która do niego przyszła! Byli tam Tusk i Kaczyński

Jerzy Owsiak od lat stoi na czele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niedawno, bo w styczniu, odbył się już 32. finał WOŚP. Tuż po finale ogłoszono, że udało się zebrać 175 426 813 zł, a jak wiadomo, licytacje jeszcze trwają, a całościową kwotę, jaką udało się zebrać poznamy za jakiś czas. Tymczasem wielki szok przeżył Jerzy Owsiak, gdy zobaczył przesyłkę, która do niego przyszła. O wszystkim opowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych. Okazuje się, że do Owsiaka ktoś przysłał własnoręcznie narysowany rysunek, przedstawiający... Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego!

Politycy na obrazku są uśmiechnięci i rękami układają serduszko. Na obrazku jest też serce WOŚP. - Góra z górą Orkiestrowa, finałowa ludzka wyobraźnia nie ma granic! Już po Finale, w poczcie, która do nas przyszła, znalazłem taki rysunek. Gdyby był wcześniej, natychmiast dałbym go na licytację, ale że przyszedł, jak przyszedł, to mam propozycję. Podarujemy go temu, kto napisze najbardziej abstrakcyjny, pozytywny, mega przecież trudny na tę okoliczność, komentarz, który uniesie się ponad podziałami, fochami, zgrzytem, pyskówą i polskimi kłótniami - napisał Jerzy Owsiak.

Twórca WOŚP zaapelował też: - Błagam, żadnego focha, żadnej złej energii. Tak, jak niezidentyfikowany autor tej grafiki, kryjący się pod literkami „PD” – zróbmy coś, co znowu pokaże siłę i dobrego ducha Orkiestry - poprosił Owsiak.

