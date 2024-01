i Autor: Łukasz Gągulski/SE

Ważne słowa

Para prezydencka we wzruszających słowach o ks. Isawkowiczu-Zaleskim. Łzy same cisną się do oczu

Pogrzeb księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego zgromadził w kościele pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach rzeszę wiernych, którzy chcieli pokazać, jak ważny był dla nich duchowny. Nie zabrakło też ważnych gestów ze strony polityków. Zgromadzeni wysłuchali wzruszającego listu przekazanego przez parę prezydencką Andrzeja Dudę i Agatę Dudę.