- Przytaczamy ten ewangeliczny tekst nie po to, by w jego świetle oceniać życie, które właśnie się skończyło i jest zamknięte w trumnie, ale po to, by w tym zamkniętym rankiem 9 stycznia życiu odnaleźć spojrzenie Jezusa, który na żegnanego dziś przez nas ks. Tadeusza patrzył z miłością przez 67 lat - mówi kaznodzieja.