Para prezydencka zaprasza na Narodowe Czytanie, ale to sukienka Agaty Dudy zwraca uwagę!

Na oficjalnej stronie prezydenta RP opublikowano film z udziałem pary prezydenckiej. Prezydent wraz z małżonką Agatą Dudą zachęcają rodaków do wspólnego czytania lektury 13. edycji Narodowego Czytania - "Kordiana" Juliusza Słowackiego. Finał tegorocznej edycji odbędzie się w sobotę 7 września. 13 czerwca prezydent Andrzej Duda ogłosił, że na lekturę 13. edycji Narodowego Czytania wybrano dramat Juliusza Słowackiego "Kordian".

- Chciałbym, aby w trakcie tej wspólnej lektury towarzyszyła nam refleksja nad Polską i polskim losem. Ale też nad aktualnością „Kordiana”. Bo dramat Słowackiego opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności. O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia do klęski" – zaznaczył w opublikowanym w czerwcu liście prezydent.

Para prezydencka zaprasza do wspólnego czytania "Kordiana"

- Jak co roku chcemy serdecznie zaprosić wszystkich naszych rodaków w Polsce i za granicą do udziału w tej wyjątkowej akcji - mówił Andrzej Duda w opublikowanym w środę filmie. - Spotkajmy się podczas wspólnej lektury, żeby odczytać +Kordiana+ na nowo, ale też pobyć ze sobą w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych - dodała pierwsza dama, która przy okazji nagrania zaskoczyła strojem. W takiej sukience jeszcze nigdy nie była widziana. Letnia, zwiewna sukienka w kolorze pudrowego różu, ozdobiona kwiatami pod szyją sprawiała, że Agata Duda wyglądała zupełnie inaczej.

Kiedy powstała akcja Narodowego Czytania?

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta od 2012 r. Została zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

