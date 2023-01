Patryk Jaki zabrał dzieci pod pałac. Jak one wyrosły! [Zdjęcia]

Ksiądz Tomasz po kolędzie zajrzał do niewierzącego. Szok, co stało się potem. Minister z PiS reaguje!

Tak Patryk Jaki wychowuje dzieci - wycieczki zamiast bajek

Patryk Jaki to przykład mężczyzny, który umie godzić pracę i opiekę nad dziećmi. Kilka miesięcy temu odwiedziliśmy europosła Solidarnej Polski w domu, gdzie pokazał jak mieszka z żoną i dwójką swoich pociech. W programie "Politycy od kuchni" Patryk Jaki opowiadał też o tym, jak wychowuje swoje dzieci. Okazało się, że w domu polityka obowiązuje rygor związany z oglądaniem telewizji. - Ola nie ogląda w ogóle, bo jeszcze nie może do dwóch lat, natomiast Radek ma godzinę dziennie. Bajki przeszkadzają w rozwoju dzieci, godzina dziennie wystarczy - zdradził wówczas Patryk Jaki. W rozwoju maluchów na pewno nie przeszkadzają za to wycieczki śladami wielkich Polaków. Nic dziwnego zatem, że były wiceminister sprawiedliwości zabrał Olę i Radka do małego pałacu, który należał do Henryka Sienkiewicza.

Patryk Jaki z Olą i Radkiem w Pałacyku Henryka Sienkiewicza

Niestety Patryk Jaki i jego dzieci nie mogły wejść do środka budynku, bo trwają tam prace konserwatorskie. Na szczęście pogoda dopisała i można było spacerować wokół pałacu. - Razem z dziećmi dziś w tle Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Majątek ofiarowany Sienkiewiczowi przez społeczeństwo polskie w 1900 r., z okazji jubileuszu 25–lecia pracy literackiej. Położony na skarpie pałacyk wybudowany został w latach 1900-1902. Pisarz traktował go jako letnią rezydencję - napisał na Instagramie europoseł Solidarnej Polski i zaznaczył, że pałacyk to "Perła Świętokrzyskiego".

