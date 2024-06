Petru z ukochaną pociągiem pojechali na mecz Polaków. Joanna wystrojona jak świtezianka! [ZDJĘCIA]

Jak Polska długa i szeroka tak wszyscy kibicują naszym piłkarzom, którzy walczą na Euro 2024. Już o godzinie 18:00 reprezentacja Polski zmierzy się w Berlinie z kadrą Austrii. To będzie drugi mecz naszej reprezentacji w tych mistrzostwach. Pierwszy rozegrany w niedzielę niestety nasi przegrali, ale pokazali swoją waleczność i grali bardzo dobrze. O to, jaki będzie wynik piątkowego meczu zapytaliśmy polityków. I tak wynik 2:1 dla naszych obstawiają Adrian Zandberg (45 l.), Paweł Kukiz (61 l.) i Krzysztof Bosak (42 l.). Natomiast zdaniem Jacka Sasina (55 l.) i Borysa Budki polska ekipa zachowa czyste konto i nie straci żadnej bramki. O mecz był też w porannym wywiadzie dla radia Zet prezydent Andrzej Duda, który obstawia wygraną naszych i wynik 2:1.

Najbardziej zapaleni kibice z krwi i kości oczywiście wybrali się na mecz wprost do Berlina, by z trybun kibicować polskiej reprezentacji pod wodzą trenera Michała Probierza. Wśród tych, którzy pojechali do Berlina znalazł się poseł Trzeciej Drogi Ryszard Petru ze swoją żoną Joanną. Para do Berlina pojechała gotowa do kibicowania! Petru założył koszulkę reprezentacji, a jego ukochana przybrała się w wianek z białych i czerwonych kwiatków. Tak przygotowani spokojnie mogą ruszać na stadion.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA PETRU I JEGO UKOCHANEJ Z DWORCA W BERLINIE