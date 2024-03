Ryszard Petru wziął ślub! Zobacz, kim jest jego wybranka

Trzymali to w tajemnicy, a teraz wyszło na jaw! Lech Wałęsa zdradził całą prawdę o żonie

Ryszard Petru ze swoją obecną żoną zna się od lat. Jeszcze jako Joanna Schmidt, w 2015r. była jedną z organizatorek i liderek założonego przez niego ugrupowania o nazwie „Nowoczesna”. Następnie została posłanką i w marcu 2016r. wiceprzewodniczącą klubu. W 2018r. również wraz z Ryszardem Petru i Joanną Scheuring-Wielgus ogłosiła utworzenie nowego ugrupowania „Teraz!". Ale małżonków łączy nie tylko polityka – Joanna Mihułka-Petru, podobnie jak jej obecny mąż, jest z wykształcenia ekonomistką, jak również menadżerką. Pomimo, że Ryszard Petru i Joanna Mihułka-Petru mają już na swoim koncie małżeństwa, to jednak postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę i znów powiedzieć słynne: „tak”!. Jak dowiedziała się „Plejada", para miała pobrać się już w połowie lutego, jednak trzymała to w tajemnicy przed mediami.

Przypomnijmy, że o tej parze zrobiło się głośno, kiedy politycy w 2017 roku zostali uchwyceni przez media podczas wspólnej podróży na Maderę. To wydarzenie wywołało wiele kontrowersji, jednak jak się dowiedzieliśmy, polityk był już w separacji z ówczesną żoną. – We wrześniu wzięłam rozwód. A w październiku Ryszard Petru wyprowadził się z domu. Jesteśmy razem. Ryszard był w trakcie separacji, a teraz jest w trakcie rozwodu. To Ryszard złożył pozew rozwodowy – mówiła nam wówczas Joanna Mihułka, wtedy jeszcze Schmidt.

Ryszard Petru z byłą żoną Małgorzatą pozostawał w separacji od 2016 roku. Polityk ożenił się z nią jeszcze w młodości w 1997r. Mają razem dwie córki – Katarzynę i Magdalenę. Joanna Mihułka-Petru była wcześniej zamężna z Pawłem Schmidtem, z którym rozwiodła się w 2016r., a w 2019r. powróciła do panieńskiego nazwiska „Mihułka". Ma troje dzieci: Annę, Agatę oraz Adama.