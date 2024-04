Piękna gwiazda TVP odchodzi ze stacji! Znaliście ją z "Wiadomości"

Kasia Tusk wywołała prawdziwą burzę w sieci! Wystarczyło jedno zdjęcie, jak mogła to zrobić?

Anna Bogusiewicz była związana z publicznym nadawcą od siedmiu lat. Zaczynała w redakcji „Wiadomości” w roli researcherki, po czym na przełomie 2020 i 2021 roku zaczęła prowadzić pasma informacyjne TVP Info, w tym m.in. niektóre wydania „Info Poranka”. Jesienią 2023 roku dołączyła do prowadzących „Plan dnia” w TVP Info. Dodatkowo prezenterka należała od września do grona prowadzących program informacyjny „Wiadomości” TVP1. Dołączyła do serwisu po tym, jak od obecności na antenie został odsunięty Michał Adamczyk, były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Bogusiewicz główne wydanie „Wiadomości” poprowadziła ostatnio pod koniec listopada 2023, a w programie „Plan dnia”ostatni raz można ją było oglądać na początku grudnia. Według nieoficjalnych informacji, dziennikarka była na zwolnieniu lekarskim.

- Pani Anna Bogusiewicz nie jest już pracownikiem Telewizji Polskiej - potwierdziło portalowi Centrum Informacji TVP. Sama dziennikarka nie skomentowała jeszcze publicznie tych doniesień.

