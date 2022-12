Marianna Schreiber jako syrena. Już jest teledysk z Marcinem Najmanem do piosenki "Przystanek Sejm"

Pierwsza rozmowa Piotra Kraśki po tak długiej przerwie dotyczyła wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Ukrainy spotkał się w Białym Domu z Joe Bidenem, prezydentem USA. Po łączeniu z Anne Applebaum, laureatką Nagrody Pulitzera, która prywatnie jest żoną Radosława Sikorskiego z PO, w studiu "Faktów po Faktach" pojawił się Tomasz Listkiewicz, sędzia liniowy, który był asystentem Szymona Marciniaka w meczu o mistrzostwo świata w piłce nożnej. Syn Michała Listkiewicza przywiózł do TVN24 złoty medal jaki otrzymał w Katarze. Piotr Krasko był tym faktem wyraźnie podekscytowany.

Powrót Piotra Kraśki na wizję

Dziennikarz wrócił na antenę TVN w listopadzie, dwukrotnie relacjonował wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. W grudniu tymczasowo zastąpił przebywającego na urlopie Marcina Wronę. W studiu TVN24 BiS przeprowadził także wywiad z ambasadorem USA Markiem Brzezińskim. Na razie nie wiadomo kiedy znowu będzie prowadził główne wydanie "Faktów" TVN. - Może poprowadzić jedno z wydań świątecznych, sylwestrowe lub noworoczne. Rok temu, po poprzednich problemach wizerunkowych, wrócił do prowadzenia programu w wigilię. Zespół zdaje sobie sprawę, że decyzja zapadła na samej górze, więc w pełni to przejmuje do wiadomości i musi zaakceptować - wyjawił serwisowi Wirtualnemedia jeden z pracowników stacji.

Afery Piotra Kraśki

Przypomnijmy, że Piotr Kraśko na antenie TVN i TVN 24 nie pojawiał się od 11 czerwca. Zniknął z wizji po tym, gdy dzień wcześniej serwis tvp.info podał, że dziennikarz w latach 2012-2017 nie składał zeznań podatkowych. Urząd skarbowy odzyskał później 850 tys. zł zaległości. Jakby tego było mało we wrześniu br. Sąd Rejonowy w Ostrołęce skazał Piotra Kraśkę na 100 tys. zł grzywny za prowadzenie samochodu w 2016 roku mimo braku prawa jazdy.