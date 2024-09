Po latach Jolanta Kwaśniewska zdradziła kulisy bycia pierwszą damą. Mało kto wiedział!

- Prosiłam, by zwracano się do mnie "małżonka prezydenta" To mój mąż został wybrany na ten urząd, a ja byłam tylko żoną Aleksandra Kwaśniewskiego. Dopiero po kilku latach złapałam się na tym, że już wszyscy do mnie mówią "pierwsza damo, "pani prezydentowo", "first lady". To przyszło naturalnie, moja pozycja stała się ugruntowana, szanowana zarówno dzięki projektom krajowym, jak i międzynarodowym, w których uczestniczyłam - mówiła w rozmowie z "Elle".