Porażające doniesienia o córce Marty Kaczyńskiej! Co się z nią dzieje?

Marta Kaczyńska nie lubi się chwalić swoim życiem prywatnym. Zamiast tego woli pokazywać zjawiskowe pejzaże, jakie udaje się jej sfotografować. Na jej profilach w mediach społecznościowych to właśnie zdjęcia natury dominują. O niej samej, jak i o jej dzieciach, wiadomo mało.

Jak dowiedział się portal ShowNews, sąsiedzi Marty Kaczyńskiej z Sopotu już od dawna mieli nie widzieć jej córki Ewy. Podobno ostatni raz była widziana w okolicy kilka miesięcy temu. Młoda kobieta nie prowadzi także żadnych mediów społecznościowych.

Według portalu już pod koniec wakacji Ewa Dubienecka pochwaliła się wyjazdem do Hong Kongu. To jednak nie koniec jej przygody z Azją. Jak udało się ustalić ShowNews, córka Marty Kaczyńskiej ma się bowiem uczyć w chrześcijańskim, prywatnym uniwersytecie badawczym w Seulu, Yonsei University. To jedna z najstarszych, a zarazem najlepszych uczelni w całej Korei Południowej.

Trzeba przyznać, ze to bardzo ambitne przedsięwzięcie i na pewno będzie wyglądać spektakularnie w przyszłym CV Ewy Dubieneckiej. Nie tylko będzie się uczyć, ale także ma szansę nauczyć się języków i poznać inną kulturę. Marta Kaczyńska musi pękać z dumy!

