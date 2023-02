Porażające porady małżeńskie w Radiu Maryja „Duch Święty nie opuszcza sypialni”

Radio Maryja zdecydowało się na audycję opowiadającą o powinnościach żony wobec męża i współżycia w małżeństwie. W studiu pojawili się ksiądz Marcin Różański oraz Danuta i Piotr Sobol. Podczas programu padło wiele kontrowersyjnych opinii, na przykład, że żona zawsze powinna się oddawać się mężowi, nawet jeśli nie ma na to ochoty. Jeśli odmówi, mąż ma prawo nalegać na swoją małżonkę. Ponadto jeśli mężczyzna używa antykoncepcji, kobieta powinna wyrazić swoje niezadowolenie. Co więcej, jeśli mąż nie chce mieć dzieci, żona nie powinna się na to zgadzać, choć mimo wszystko powinna się oddać mężowi. Podkreślono, ze Duch Święty nie opuszcza sypialni, a jedyny dopuszczalny trójkąt to mąż, żona i Bóg. To nie wszystko. Padło także stwierdzenie, że kobiety powinny czuć się wyróżnione, jeśli ich mąż ma trudny charakter. - Trudny małżonek to prawdziwy dar od Pana Boga. Dar i ogromne wyróżnienie, ponieważ Pan Bóg zauważył, że tylko ona da sobie z nim radę – stwierdzono. Została też podkreślona rola wychowywania dziewczynek w zgodzie z cnotami niewieścimi, które dzięki temu będą przygotowane do roli matki-katoliczki, gotowej zadowalać swojego męża. Dla wielu osób takie słowa mogą być szokujące, bowiem coraz więcej zwraca uwagę na stawianie i szanowanie swoich oraz cudzych granic, ponadto wiele współczesnych rodzin stawia na równouprawnienie w życiu, ale też w sypialni.

