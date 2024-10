Prezydencie! Wyprowadź WOJSKO! Trzeba OBALIĆ ten rząd! WŚCIEKLI wyborcy PiS apelują do Andrzeja DUDY!

„Prezydent, jako zwierzchnik Wojska Polskiego, powinien przejąć siłą prokuraturę”, wypalił emeryt, którego Adam Feder spotkał na jednym z warszawskich bazarów. Reporter dopytywał, czy Prezydent powinien osobiście wsiąść do czołgu? Mężczyzna oznajmił, że wystarczyłoby, aby Andrzej Duda wydał rozkaz Żandarmerii Wojskowej i ona już wiedziałby, co robić. „Ten rząd powinien zostać obalony!”. Przekonywała kobieta. „Ludzie wyjdą na ulice, nie może tak być, że Niemcy mówią nam, co my mamy robić”, stwierdziła kolejna wyborczyni PiS. „Nie było demokracji i nie będzie u nas w Polsce. Będzie bieda, nędza, głód”, dodała. „Dopiero teraz się zaczęła demokracja! Przedtem byli złodzieje!”, odpowiedział emeryt, który popiera rząd Donalda Tuska. „Jak ja ukradnę sto złotych, jak pan ukradnie sto złotych, to idziemy w pasiaki pierdzieć. A łobuzy kradli setki milionów, a teraz mordę sobie wycierają praworządnością!”, stwierdził kolejny mężczyzna. „Precz z PiS-em!”, zakrzyknął dziarsko mężczyzna, który przysłuchiwał się rozmowie, czekając na autobus. „Jeden jest za a drugi przeciw. Jak Kargul z Pawlakiem”, zasmucił się mężczyzna, który handluje na bazarze ubraniami z drugiej ręki i zaapelował do polityków, żeby zasiedli do rozmów przy okrągłym stole. Kolejny rozmówca Adama Federa podzielił się dość radykalnym pomysłem, który mógłby wreszcie zakończyć polityczną wojnę między Polakami. „Podzielić tę Polskę na pół. Ci, co są za PO, niech idą na jedną stronę, a ci, co są za PiS na drugą i po dziesięciu latach zobaczymy, gdzie jest lepiej”, wypalił. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa !

PREZYDENCIE! WYPROWADŹ WOJSKO! OBALIĆ TEN RZĄD! WŚCIEKLI WYBORCY PiS APELUJĄ DO ANDRZEJA DUDY!| KOMENTERY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.