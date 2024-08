i Autor: Rafał Guz/PAP Filmik z Tuskiem trafił do sieci! Donald Tusk zaskoczył dzieci i ministra sportu

Ileż to się nasłuchaliśmy niegdyś w mediach słynnego „für Deutschland”, wskazującego, jakoby Donald Tusk większość swoich politycznych poczynań dokonywać miał, mając na uwadze interes naszych zachodnich sąsiadów, a nie Polski. Zwolennicy tej teorii mają teraz powody do używania sformułowania "a nie mówiłem/łam?!". Czemuż? Właśnie poinformowano, że Tusk otrzyma 12 września w Poczdamie prestiżową nagrodę. Za co? Szefa polskiego rządu wyróżniono za "niestrudzoną walkę z autokracją".