Biskup Adam poszedł z kolędą. Nagle pojawiła się katechetka. To, co stało się potem, odbiera mowę

Ile lat ma Rafał Trzaskowski? Jaka czeka go polityczna przyszłość?

Trudno uwierzyć w to, że Rafał Trzaskowski skończył 51 lat! Patrząc na wygląd wielu jego rówieśników, a także na styl bycia prezydenta Warszawy, można się zdziwić, że już w zeszłym roku przekroczył on 50-tkę. Rafał Trzaskowski jednak ciągle jest na tyle młody, by jeszcze przez wiele lat być czołową postacią polskiej polityki. Od dłuższego czasu zresztą jest jednym z liderów nie tylko Platformy Obywatelskiej, lecz także całej opozycji. Trzy lata temu był o włos od wygranej w wyborach prezydenckich. Ostatecznie w drugiej turze Rafał Trzaskowski minimalnie przegrał z ubiegającym się o reelekcję Andrzejem Dudą. Prezydent stolicy jednak się nie poddał - założył Ruch Wspólna Polska, który zorganizował popularny nie tylko wśród młodzieży Campus Polska Przyszłości. Obecnie Rafał Trzaskowski wydaje się najpoważniejszym potencjalnym kandydatem opozycji w najbliższych wyborach prezydenckich.

Kumple z Platformy Obywatelskiej odwiedzili Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski w swoje urodziny - jak co dzień - musiał zmagać się z krytyką polityków PiS. Ostro zaatakował go m.in. warszawski poseł PiS Jarosław Krajewski. - Jedynie w kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski zapowiadał miasto dla wszystkich, a następnie realizuje politykę miasta dla wybranych - ocenił na specjalnej konferencji prasowej dotyczącej m.in. niezrealizowanych obietnic prezydenta Warszawy. Na szczęście w dzień swoich 51. urodzin Rafał Trzaskowski mógł liczyć na swoich oddanych kumpli z Platformy Obywatelskiej. Niespodziankę jubilatowi zrobili Cezary Tomczyk i Sławomir Nitras, którzy - mimo dnia powszedniego - znaleźli czas, żeby go odwiedzić i złożyć życzenia.

W naszej galerii zobaczysz, jak przez lata zmieniał się Rafał Trzaskowski

Sonda Czy Rafał Trzaskowski byłby dobrym prezydentem Polski? Tak, jest do tego idealny Nie, nigdy w życiu